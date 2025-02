Turismo stellato: in Fvg un bando da 5 milioni per gli hotel di lusso

Un territorio – quello del Friuli Venezia Giulia – che deve diventare, sempre più, attrattivo. Con Go!2025 che, almeno per quest’anno, fungerà da volano.

Sono le premesse per consolidare ed incentivare il turismo nella nostra Regione, con l’assessore Sergio Emidio Bini, oggi in visita allo stand del Friuli Venezia Giulia alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, che ha elencato le strategie da mettere in campo.

E ha annunciato un nuovo bando per gli hotel di lusso: sul piatto ci sono 5 milioni di euro.

C’è poi il capitolo di Go!2025, evento transfrontaliero che sarà capace di trainare, almeno quest’anno, il turismo regionale.