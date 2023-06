Tutta la verità su Giulio Regeni: “Noi non cederemo mai”

Che lo sappiano in Egitto: noi non cederemo mai. Noi siamo fatti così. Questa l’affermazione della mamma di Giulio Regeni, Paola Deffendi, dopo il recente incontro dei genitori del ricercatore friulano con il presidente della Camera Roberto Fico. La vicenda che ha coinvolto il nostro corregionale assassinato in Egitto pare sia a una svolta adesso che la procura di Roma procederà al l’iscrizione nel registro degli indagati di una decina di funzionari e militari coinvolti nell’operazione che ha portato alla tortura prima e alla morte dopo di Giulio. Sono passati tre anni e, nonostante le tante assicurazioni, anche del leader egiziano Abdel Fattah Al Sisi presidente della Repubblica Egiziana, nulla è successo. Solo parole, intenti ma fatti zero.

Certamente su tutto stanno pesando solide situazioni economiche che potrebbero coinvolgere più realtà, ma un Paese come il nostro, l’Italia, settima potenza industriale mondiale e seconda d’Europa, non può non pretendere la verità in tempi brevi. Lo faccia coinvolgendo anche altri Paesi amici, lo faccia con forza e determinazione, dimostrando che non siamo un popolo amorfo, ma vivo e pieno di dignità. Il Governo si muova e dimostri l’autorevolezza che pretende di avere in altri ambiti. Questa è l’occasione per capire che cos’è l’Italia e dove sta andando.

Un’occasione per capire se siamo un Paese unito solo a parole o se assistiamo ancora una volta nell’indifferenza a un dramma di una famiglia e di una comunità, senza la consapevolezza che il dramma della famiglia Regeni coinvolge tutto e tutti.

La verità la pretendiamo non solo per l’eroica mamma Paola e suo marito Claudio, ma per tutto un popolo che come ha affermato mamma Paola, non cederà mai. Per Giulio, per Il Friuli – Venezia Giulia, per l’Italia, per tutti noi cittadini italiani ed europei.