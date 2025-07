Ucraina: firmato a Roma l’accordo tra Fvg e la regione di Odessa

Oggi a Roma il presidente Massimiliano Fedriga ha firmato il Memorandum of understanding tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la regione ucraina di Odessa.Nel dettaglio i contenuti dell’intesa, già illustrati ieri a Trieste serviranno a creare occasioni reali per le imprese e le comunità locali, stimolare investimenti, posti di lavoro e uno scambio costante di conoscenze ed esperienze, in attesa di una pace duratura in Ucraina. L’intesa durerà inizialmente cinque anni e potrà essere rinnovata.