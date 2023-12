Udc e Moderati uniti per guidare il cambiamento in corso

Serata all’ insegna del centro nei giorni scorsi a Povoletto dove, ospiti della splendida azienda agricola Perini con sguardo sul Friuli, Angelo Compagnon e Renzo Tondo hanno riunito i dirigenti regionali dell’Udc e dei Moderati per una “libera conversazione” sulla attuale situazione politica e concordare un percorso di lavoro comune che crei le condizioni per una presenza unitaria alle prossime elezioni amministrative.

“Abbiamo il dovere di non disperdere un patrimonio di competenze e di esperienze di cui disponiamo in un momento come questo, dove, soprattutto negli enti locali, ma non solo , c’è bisogno di donne e uomini dotati di buon senso, capacità amministrativa, cultura politica ed impegno sociale” ha detto nel suo intervento il capo storico dell’UDC in FVG Angelo Compagnon, auspicando che anche il livello nazionale dei partiti si muova in una direzione unitaria.

Da parte sua l’ex governatore Renzo Tondo, ha sottolineato “come sia strategico per garantire una qualità di governo ad un centrodestra maggioritario in Regione e nel Paese una presenza forte e coesa del centro moderato che non insegue gli umori del momento, ma ha invece l’ambizione di guidare il cambiamento in corso. I grandi temi che ci aspettano nell’ immediato futuro non ci consentono demagogie, né personalismi. E’ la stagione della Responsabilità”.

Numerosi gli intervenuti e appuntamento subito dopo la pausa di fine anno per una prima valutazione comune delle realtà amministrative in cui si andrà a votare nella prossima primavera.