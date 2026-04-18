UDC, il segretario De Poli suona la carica in Fvg per elezioni

L’UDC in Friuli Venezia Giulia si prepara alle prossime sfide elettorali, non solo le provinciali e le regionali, ma anche le politiche. Nei prossimi mesi verranno costituiti i vari comitati locali e nominati i referenti di settore. E’ quanto annunciato ieri sera al Là di Moret di Udine, durante il quale sono stati presentati i coordinamenti provinciali del partito al senatore Antonio De Poli, neo segretario nazionale dell’Unione di Centro.

I lavori sono stati aperti da Paolo Urbani, segretario regionale, da Moreno Lirutti, segretario organizzativo regionale, e dall’onorevole Angelo Compagnon, storico componente dell’UDC. Nei loro interventi hanno espresso soddisfazione per l’attenzione e l’interesse che l’Unione di Centro sta registrando sia a livello nazionale sia qui in Friuli.

Il segretario nazionale De Poli ha posto l’accento sui valori che ispirano questa formazione politica: il rispetto della persona, la solidarietà, la sussidiarietà, il valore della famiglia, dell’impresa e del lavoro, nonché l’importanza da attribuire ai giovani e a una visione della politica intesa prima di tutto come servizio al bene comune. L’incontro si è concluso rinnovando l’impegno del partito a radicarsi sul territorio.