Udine all’Assemblea Nazionale di ANCI Giovani a Napoli

L’assessore alle Politiche giovanili e Pari opportunità del Comune di Udine, Arianna Facchini, ha partecipato alla XV Assemblea Nazionale di ANCI Giovani, che si è svolta a Napoli, prendendo parte al confronto che ha riunito amministratori e amministratrici under 35 provenienti da tutta Italia.

All’Assemblea hanno partecipato anche i consiglieri comunali Luca Onorio Vidoni ed Emma Ferrari.

“È stata un’importante occasione di confronto con colleghe e colleghi che in tanti Comuni d’Italia affrontano le stesse sfide- ha commentato Facchini – Come amministrazione udinese abbiamo scelto di coinvolgere direttamente i giovani nelle decisioni che li riguardano, dalle iniziative culturali agli spazi di socialità, fino alle politiche cittadine. Occasioni come questa sono preziose per condividere buone pratiche e costruire reti utili a rendere sempre più efficace l’azione degli enti locali”.