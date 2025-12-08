Udine, domani in consiglio il bilancio di previsione 2026-2028

Il bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Udine sarà presentato in consiglio dal sindaco Alberto Felice De Toni domani, martedì. La seduta è programmata per le 17. Un bilancio che pareggia a 284 milioni, più ricco di 13 milioni rispetto ad un anno fa. Le entrate beneficiano di 110 milioni di trasferimenti diretti, 60 milioni di entrate tributarie e 31 di extratributarie.

Quanto alle uscite, particolarmente consistente risulta la spesa per il sociale, quasi 83 milioni, un terzo della manovra. Pesano anche le spese per il personale, poco meno di 39 milioni.

A bilancio ci sono, tra le altre voci, 21 milioni per ambiente e territorio e 14 milioni e mezzo per trasporto pubblico e mobilità.

La seduta del consiglio comunale si aprirà con due interrogazioni: quella del consigliere Croatto sulle fontane pubbliche non funzionanti in città e quella del consigliere Franz sulla segnaletica di via Vittorio Veneto. Tra i punti all’ordine del giorno, infine, anche due mozioni di sentimenti: quella di Giovanni Govetto di condanna delle offese di genere e quella di Antonella Fiore contro il linguaggio che riproduce stereotipi e disuguaglianze di genere nella vita pubblica e istituzionale.