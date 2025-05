Un “parco” fotovoltaico sopra il Municipio: spese energetiche giù del 50%

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Centotrentasei pannelli fotovoltaici installati sul tetto del Municipio. Porcia guarda sempre più al processo di transizione ecologica e, grazie ad un contributo regionale di 200mila euro e ad altrettanti soldi prelevati dalle casse comunali, ha creato – come l’ha voluta definire il sindaco Marco Sartini – una piattaforma tecnologica perfetta.

Soldi che, come ha promesso il primo cittadino, potranno essere investiti per attuare altri investimenti in tema di politiche green.

Il fotovoltaico, a Porcia, avrà un considerevole impiego.