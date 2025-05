Un piano da 40 milioni per rendere attrattiva la sanità pubblica in Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un piano di investimenti che sfiora i 40 milioni di euro per rendere più attrattiva la sanità pubblica in Friuli Venezia Giulia. E’ quello proposto dalla Regione e che ha come obiettivo quello di premiare il lavoro e riconoscere il merito, anche come antidoto alle fughe del personale e come stimolo per ingaggiare nuovi professionisti. Misure specifiche sono previste per il settore dell’emergenza/urgenza, quello maggiormente critico, dove potrebbero essere raddoppiate le indennità nazionali.

Il piano di investimenti, dedicato ai quasi 21mila dipendenti del servizio sanitario regionale, è stato illustrato dall’assessore alla Salute Riccardo Riccardi alle organizzazioni sindacali del comparto, a Palmanova.