Una trentina dal Fvg aderiscono alla nuova vecchia Lega

§GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una questione tecnica, di merito e di contenuti a cui hanno aderito una trentina di militanti del Friuli Venezia Giulia. Gianluca Pini, ex parlamentare del Carroccio, ha lanciato insieme ad altri «peones», per sua stessa definizione, il comitato per la convocazione del consiglio federale della Lega Nord, attenzione non l’attuale Lega Salvini premier ma il partito di Umberto Bossi oggi ancora in vita per la questione 49 milioni di euro.

La rivoluzione Lega Nord non ha nessun legame con il partito del Nord, al momento solo associazione promossa dal presidente della Lombardia Attilio Fontana e in stand-by in attesa di un incontro chiarificatore con Salvini.

Secondo Pini «Salvini sta usando impropriamente e indebitamente il simbolo. Come in tutte le rivoluzioni ci sono i “peones” e partiamo dal basso in maniera spontanea chiedendo un congresso come previsto dalle norme statutarie che sono state calpestate da anni di furbate, giochini e sotterfugi per impedire alla Lega Nord di riprendere agibilità e dignità facendo attività di partito. Il progetto della Lega – prosegue Pini – era di autonomia e federalismo, Salvini vuole il sovranismo: siamo agli antipodi».

A livello nazionale ci sono un centinaio di aderenti e come detto in Friuli Venezia Giulia circa 30, ma nessun nome al momento da Pini che conferma come non ci sia nessuno che ricopre incarichi elettivi «abbiamo scelto così per evitare ritorsioni perché sappiamo come si muove certa gente. Posso dire che ci sono ex membri di governo ed ex eletti. Vorrei citare Bobo Maroni: il movimento è fatto dai militanti ignoti».

La reazione di Salvini e del suo staff è stata di sorpresa per poi attaccare «coloro che hanno rischiato di uccidere la lega e oggi sono a caccia di poltrone» e poi evidenziando che «c’è una Lega che lavora per organizzare una due giorni a Roma i giorni 8-9 settembre su temi economici in vista della manovra e per una Pontida con numeri da record».