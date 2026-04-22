Undici comuni al voto, centrodestra spaccato a Cividale

Mini test elettorale il 24 e 25 maggio in 11 comuni friulani nei quali si voterà per il rinnovo delle amministrazioni municipali.

La sfida più interessante sul piano politico è sicuramente quella di Cividale, dove sono tre i candidati sindaci e il centrodestra si presenta diviso, dando una chance al candidato di centrosinistra di conquistare il Comune.

I termini per la presentazione delle liste di candidati sono scaduti ieri ed è stato confermato che nella città ducale sono in corsa per la carica di sindaco il primo cittadino uscente, Daniela Bernardi, alla testa di una coalizione che comprende la lista della Lega e una civica; Attilio Vuga, che è già stato sindaco per due mandati, dal 2000 al 2010, sostenuto da una civica denominata “Forza Cividale”, da Fratelli d’Italia e da Noi Moderati; e Fabio Antonio Manzini, espressione di una coalizione formata da quattro liste civiche.

In tre comuni – Andreis, Barcis e Premariacco – ci sarà la corsa solitaria di candidati unici che avranno il solo problema di raggiungere il quorum.

Si voterà anche a Caneva, Varmo, Claut, Montereale Valcellina, Ovaro, Travesio e Villesse, unico comune alle urne nell’Isontino.

I candidati alla carica di primo cittadino sono in tutto 24; le donne solo tre; gli elettori chiamati alle urne circa 35mila.

Si voterà domenica 24 maggio, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e lunedì 25 maggio dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Lo scrutinio comincerà subito dopo.