martedì 3 Febbraio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Casa cercasi, la trappola di una “agenzia fantasma” di Udine
Vannacci lascia la Lega, Fedriga: si dimetta da eurodeputato
A Monfalcone i musulmani scrivono al Prefetto, non sappiamo dove
Sicurezza nei locali, Comune di Udine e gestori a confronto
Cade dal pianale del camion, ferito un autotrasportatore
Povertà, assegni di inclusione per 11mila cittadini del Fvg
Zml, finita la “cassa”. Si va verso la solidarietà
Taglio dello smartworking, rivolta all’Electrolux
Film Commission FVG: nel 2025 generati oltre 18 milioni di indotto
“Sua figlia ha investito una bimba, paghi”: arrestati tre truffatori
Politica
Nessun addio eccellente per seguire il generale

Vannacci lascia la Lega, Fedriga: si dimetta da eurodeputato

Cisint: un soldato non abbandona il posto
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. C’eravamo tanto amati o forse no. Finisce oggi l’avventura del generale Roberto Vannacci nella lega di Matteo Salvini. Il nuovo partito del generale, Futuro Nazionale, non dovrebbe attirare nessun leghista di primo piano del Friuli Venezia Giulia dove l’addio di Vannacci tutto sommato fa più piacere che dispiacere.

Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, leghista dal ’93, parla di tradimento «Nessun problema, andrà per la sua strada. Mi auguro però – prosegue il governatore – che si dimetta immediatamente da parlamentare europeo, seggio che ha preso grazie alla Lega. E questo non per rispetto della Lega, ma degli elettori italiani».

In sintonia, verrebbe da dire per la prima volta da mesi, il pensiero della ormai ex collega di Vannacci nel gruppo dei Patrioti Anna Maria Cisint: «Noi da oggi siamo più forti. Un soldato non abbandona il posto. Un soldato è leale. Non scappa con il bottino. Ora punto e al lavoro su sicurezza, lotta all’immigrazione clandestina e alla radicalizzazione, lavoro, salute, sviluppo».

Il segretario regionale Marco Dreosto si limita «non ci stracciamo le vesti e andiamo avanti a testa alta, la Lega si serve e della Lega non ci si serve purtroppo è stata utilizzata come un taxi per un seggio all’Europarlamento».

Il capogruppo in Consiglio regionale Antonio Calligaris attacca: «Prendiamo atto di una scelta che conferma come il rapporto con il partito fosse evidentemente strumentale e non radicato in una reale condivisione di visione e obiettivi. La Lega – conclude Calligaris – resta una comunità politica fondata su lealtà, coerenza e impegno verso i territori».

Chi era dato vicino al generale era l’ex consigliere regionale Danilo Slokar: «macché, io sono per la lega autonomista e di Miglio».

