Variazioni di bilancio, ipotesi aumenti nel comparto unico

Con il via libera della terza, i cui lavori sono iniziati in ritardo causa sopralluogo maltempo, e della quinta commissione del consiglio regionale le variazioni di bilancio inizieranno domani il percorso nella prima e ultima commissione per poi arrivare in aula entro fine luglio. Restano ancora alcuni emendamenti a cui sta lavorando la giunta e che verranno presentati solamente in aula e tra questi l’assessore con delega agli enti locali, Pierpaolo Roberti, sta lavorando per gli aumenti dei lavoratori del comparto unico, quindi i dipendenti di Comune e Regione. Gli incontri di questi giorni con i sindacati del comparto potrebbero portare a uno stanziamento di circa 80 milioni da ripartire sui 14 mila dipendenti.

Il vicepresidente regionale Mario Anzil ha poi anticipato che ci saranno quattordici milioni e 900 mila euro per la manutenzione straordinaria di impianti sportivi regionali, 5 milioni per interventi di valorizzazione e recupero di Villa Manin, 1 milione a sostegno di programmi e attività dei musei civici, 2 milioni per il completamento dei lavori di adeguamento per la piscina comunale di Cividale. Confermate anche le risorse per Pordenone capitale italiana della Cultura e per la riqualificazione della galleria Bombi di Gorizia.