Velo integrale, Cisint a FdI: “Ora approviamo le norme”

Dalle parole alle leggi. Anna Maria Cisint accoglie con favore il convegno di Fratelli d’Italia a Monfalcone contro il velo integrale e l’islamizzazione, ma agli alleati chiede un seguito concreto: approvare rapidamente le proposte sostenute dalla Lega.

“Io sono davvero molto contenta che finalmente tanti si avvicinano a questa battaglia. Questa è una cosa davvero importante, che la facciamo assieme. Una battaglia contro la radicalizzazione islamica”.

L’europarlamentare leghista ed ex sindaca, protagonista delle iniziative sui centri islamici e contro il velo integrale, respinge così l’idea di una sfida sul proprio terreno politico. Al centro delle richieste, le norme sulle confessioni prive di intesa con lo Stato e la modifica della disposizione sul volto coperto, eliminando il riferimento al giustificato motivo.

“Dopo tanti anni in cui eravamo abbastanza in solitario, oggi, e io ne sono felice, c’è anche una parte fondamentale della coalizione che combatte per le battaglie che ho avviato dieci anni fa. Mi aspetto che dopo il convegno ci sia anche una veloce approvazione di queste norme che servono al nostro Paese”.