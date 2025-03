Velo integrale, domani in Consiglio la proposta di legge della Lega

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dicano cosano pensano del velo integrale, non parteciperemo a speculazioni elettorali. Domani il Consiglio regionale sarà chiamato a votare la proposta di legge nazionale, e quindi una norma che dovrà essere approvata dal parlamento, che impedisce di indossare il velo integrale nei luoghi pubblici per motivi religiosi. Dalla Lega, promotrice dell’iniziativa, l’appello è anche alle opposizioni per una convergenza su un voto favorevole. «Lo speriamo – spiega il capogruppo del Carroccio Antonio Calligaris – lo speriamo perché il tema è importante e si parla di diritti fondamentali: avere una vita libera e a viso scoperto. La nostra posizione è chiara: in Italia si va in giro a viso scoperto e tutti devono adeguarsi».

Nel centrosinistra non è tanto in discussione il tema, sul quale c’è condivisione, ma il metodo visto che è stata forzata la mano per arrivare in aula proprio ora a poche settimane dal voto alle elezioni amministrative. Massimo Moretuzzo, capogruppo di Patto per l’Autonomia – Civica Fvg, spiega che «A queste strumentalizzazioni non ci prestiamo. Diremo la nostra, io personalmente credo che sia corretto impedire la possibilità di utilizzare il velo integrale in alcuni luoghi pubblici, quindi non è un tema di merito, ma è un tema di come queste cose vengono portate avanti e le cose strumentali e propagandistiche non ci appartengono».