Venerdì termina la missione Usa della Regione Fvg

«Una attenzione alta degli imprenditori statunitensi sia dei nostri connazionali all'estero per un territorio come il Friuli Venezia Giulia caratterizzato da una forte propensione all'innovazione e in grado di offrire incentivi e agevolazioni alle imprese, anche sul piano fiscale». Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga sta proseguendo la missione negli Stati Uniti dov'è stato raggiunto dell'assessore con delega ad Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini. I due rappresentanti della giunta hanno avuto una serie di incontri tra cui quello organizzato dal think tank economico newyorkese Gruppo esponenti italiani (Gei). Il sodalizio americano, del quale fanno parte alcuni tra i più rilevanti imprenditori e professionisti di nazionalità italiana residenti a New York, ha coinvolto il governatore in un confronto su temi di stretta attualità connessi sia alla situazione nazionale e internazionale sia del Friuli Venezia Giulia. Gli incontri sono proseguiti con la National Italian American Foundation (Niaf) e la Canadian Italian Business & Professional Association (Cibpa),e poi il forum economico "Opportunities for partnership in the innovative companies of Italy's Friuli Venezia Giulia".