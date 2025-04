Vertice di maggioranza: ora nuovo impulso all’attività del Consiglio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il terzo mandato non deve contrassegnare l’attività che ora deve avere nuovo impulso. Questo il messaggio uscito dal vertice di maggioranza che si è tenuto in presenza e da remoto nella sede di piazza unità della Regione alla presenza del governatore Massimiliano Fedriga, del portavoce Edoardo Petiziol, dei segretari regionali di Lega, Marco Dreosto, Forza Italia, Sandra Savino, e di quasi tutti i consiglieri regionali di maggioranza e qualche assessore.

Al termine in molti preferiscono non rilasciare dichiarazioni anche se il claim è: tutto bene, andiamo avanti. Il presidente vista la conclusione delle amministrative ha chiesto comunque un nuovo impulso all’attività seguendo il programma. Non si è parlato nello specifico di terzo mandato, Fedriga ha ribadito le sue posizioni chiedendo però che il tema non sia al centro dell’attività e anzi si punti su sanità.

Non si è parlato invece dello scontro tra le Regioni con il Governo in tema di liste di attesa, scontro scoppiato in questi giorni a seguito della volontà del ministro Orazio Schillaci di proseguire con il decreto legge che prevede anche il commissariamento delle aziende con un intervento del ministero attraverso un “Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria” pronto a subentrare quando vengono accertate continue irregolarità, come la chiusura delle agende di prenotazione.