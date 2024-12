Vertice di maggioranza, slitta tutto al 2025. Il nodo resta il terzo mandato

Il nodo resta quello del terzo mandato, sulle candidature non dovrebbero esserci troppe sorprese. Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc e Noi moderati si sono incontrati oggi, dopo il vertice del 23 dicembre, in una riunione definita ancora interlocutoria. Il nodo principale è quello del terzo mandato per il Friuli Venezia Giulia: la Lega in primis e tutti gli alleati spingono per arrivare a una norma regionale mentre Fratelli d’Italia lo inserisce in un contesto nazionale dove la partita è aperta in particolare nel Veneto per il quale Salvini vorrebbe un candidato del Carroccio, o un terzo mandato per Zaia, mentre i meloniani spingono per un cambio. La partita è dunque molto complessa e potrebbe incidere anche sui candidati di Pordenone e Monfalcone dove si andrà alle urne tra marzo e giugno. In lizza restano i nomi di Alessandro Basso nella destra Tagliamento e di Luca Fasan nella città dei cantieri. Va ricordato che il prossimo anno si voterà anche nei comuni di San Pier d’Isonzo e Nimis, in entrambi non è previsto il ballottaggio, mentre per Monfalcone e Pordenone si andrà al secondo turno se nessuno dei candidati al primo turno supererà il 40% delle preferenze.