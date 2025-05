Vertice Fedriga-Schillaci: incontro cordiale e si lavoro per la nuova sanità

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un incontro cordiale in un clima costruttivo per arrivare a una soluzione condivisa per mettere mano a un sistema sanitario, nazionale, che necessità di alcuni accorgimenti che potrebbero avere ricadute anche in Friuli Venezia Giulia. Il vertice tra il ministro della Salute Orazio Schillaci e il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, si è chiuso dopo un lungo confronto.

Da parte del ministro è stato garantito che l’obiettivo non è di commissariare le regioni ma di supportarle. Il nodo centrale è quello delle liste di attesa e su questo il ministro sottolinea come ci sia la necessità di un gioco di squadra «ma il ministro può essere più o meno bravo, il presidente più o meno bravo, ma il direttore generale di una Asl o ospedale deve essere bravo e pagato bene. E poi – prosegue Schillaci – occorre motivare meglio il personale e non è solo un problema economico, la maggior parte sono sommersi da un grosso carico burocratico».

Il presidente Massimiliano Fedriga ha ribadito la necessità di una riforma in particolare della medicina generale «sulle acuzie il sistema è in grado di dare ottime risposte, il problema sono le cronicità che vanno poi a saturare la risposta ospedaliera e i pronto soccorso. I cittadini non trovano risposte prima. Serve quindi una seria riforma della medicina del territorio e serve coraggio. Dobbiamo lavorare sull’appropriatezza e responsabilità della prescrizione, cosa che oggi c’è poco e non sempre» ha concluso Fedriga.