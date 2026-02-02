Via libera ai medici pensionati negli ambulatori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una toppa per coprire un errore nazionale. Una misura di responsabilità. Il botta e risposta è andato in scena in Consiglio regionale dove l’aula ha approvato all’unanimità il ddl72 presentato dall’assessore alla Salute Riccardo Riccardi, ovvero la legge di due articoli che consente ai medici in pensione di restare operativi fino ai 72 anni come medici di medicina generale.

Riccardi ha sottolineato che il provvedimento di oggi dà risposte ai cittadini e che «La medicina generale deve essere riconosciuta come una specialità di pari dignità rispetto alle altre» e ha ricordato gli investimenti della regione per il comparto.