Il via libera è all’unanimità per i negozi di prossimità ma sul turismo e gli alberghi di lusso le visioni restano distanti con il voto favorevole della sola maggioranza. La I, per il commercio, e la II Commissione del Consiglio regionale, per entrambe le norme, hanno dato il parere favorevole su due regolamenti che entreranno in vigore il primo gennaio: il primo è il nuovo regolamento per il sostegno dei negozi di vicinato, il secondo sul turismo.

L’assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, ha spiegato che «la nuove legge ha portato a una semplificazione sul turismo con 11 diversi testi uniti in un unico regolamento che prevede un maggior coinvolgimento dei privati negli alberghi diffusi e un sistema fondato sul finanziamento di progetti triennali per i contributi a beneficio degli Enti pubblici locali per strutture complementari all’attività turistica». Sul tema del turismo il consigliere di Open Fvg, Furio Honsell, ha bocciato il finanziamento agli alberghi di lusso.

Per il regolamento invece dei negozi di prossimità Bini ha parlato di intervento atteso e il più importante mai attuato nel settore. Nel dettaglio sono previste misure di sostegno differenziate in base alla collocazione con particolare attenzioni ai comuni più piccoli e ai centri storici. Su questo unanime il parere positivo con la richiesta di procedere con le cooperative di comunità avanzata da Massimo Moretuzzo, capogruppo del Patto, di partire subito con i contributi per Massimiliano Pozzo del Pd, e Maria Rosaria Capozzi del movimento 5 stelle e Alberto Budai della Lega che parlano di presidi fondamenti da difendere.