Via libera dalla Commissione, in Fvg ritorno più vicino per le Province

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il ritorno delle Province in regione è sempre più vicino. Oggi è stato fatto un altro passo istituzionale in tal senso, con il via libera della i Commissione affari Costituzionali alla Camera alla modifica dello statuto speciale del Friuli Venezia Giulia, passo fondamentale per permettere presto il ritorno degli enti intermedi tra Regione e Comuni

“Il ripristino delle Province, che ha visto sempre Fratelli d’Italia in prima linea, non è mai stato così vicino – fa sapere il deputato Emanuele Loperfido – Si tratta di enti di prossimità fondamentali per garantire risposte e servizi adeguati alle richieste dei cittadini che miglioreranno l’amministrazione del nostro territorio. Dando maggior utilità ed efficienza, con la responsabilità derivante dall’elezione diretta del Presidente e dei consiglieri provinciali, a ogni euro investito”. Un tassello decisivo, che trova molte perplessità nelle opposizioni in regione, che avrà comunque tempi medio lunghi. Non meno di un anno visto che ora l’iter prevede un passaggio alla Camera, poi al Senato e ritorno. In ogni caso si tratterà di enti elettivi Ottenuta la reintroduzione delle Province nello Statuto spetterà poi alla Regione stabilire i dettagli per la tornata elettorale.