Violante contro Cisint: tutte le comunità devono avere il diritto di pregare

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non ha dubbi Luciano Violante, ospite dell’appuntamento Trieste Mistica, organizzato dall’Università di Trieste nel fitto calendario di incontri in occasione del centenario della fondazione e nel corso dell’evento è stato presentato l’omonimo libro del fotografo Gabriele Crozzoli con i testi di Fulvio Longato. L’Appuntamento era incentrato sul dialogo inter religioso in una città, Trieste, dove le comunità hanno sempre vissuto in maniera tranquilla. Discorso diverso a Monfalcone dove in questi mesi c’è uno scontro molto forte tra il sindaco Anna Maria Cisint e la comunità mussulmana. Pochi i dubbi sul dove schierarsi per l’ex presidente della Camera.