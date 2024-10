Zanolla all’attacco: “Venanzi cacci Marchiol, nemico dei commercianti”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una giunta impaludata a causa dei patti sottoscritti in fase di ballottaggio. Con un sindaco e un vicesindaco ‘ostaggi’ dei vincoli pre-elettorali. È la situazione denunciata dal vice capogruppo di Identità Civica Michele Zanolla che in un post su Facebook ha chiesto -testualmente – di cacciare l’assessore Marchiol, dopo le dichiarazioni stampa sui parcheggi in città persi a causa dei dehors.

Una situazione, ribadisce il consigliere di minoranza, che non solo mette in difficoltà Venanzi ma che ha portato a stravolgere i programmi iniziali e a far uscire dalla maggioranza sia i consiglieri Mansi che la Gatta.