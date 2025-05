Zilli: contributo Regioni strategico per ricostruzione Ucraina

“In vista della Conferenza internazionale per la ripresa dell’Ucraina che si terrà a Roma nel luglio prossimo, il ruolo delle Regioni e delle autonomie locali emerge con sempre maggiore evidenza come elemento strategico. La ricostruzione dell’Ucraina deve essere un processo condiviso, multilivello e radicato nei territori, capace di promuovere non solo la ricostruzione infrastrutturale, ma anche coesione sociale, sostenibilità e crescita. Per questo le esperienze e le buone pratiche delle autonomie e delle comunità locali saranno decisamente strategiche”.

L’assessore regionale alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, ha partecipato all’evento “On the Road to Ukraine Recovery Conference 2025 Dimensione locale e regionale”, organizzato dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in preparazione della Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina 2025 che si terrà a Roma il 10 e 11 luglio 2025. L’evento organizzato a Verona, che ha visto la partecipazione anche del vicepremier e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, del ministro ucraino per la Ripresa e sviluppo delle comunità e dei territori Oleksij Kuleba e della commissaria Ue per l’Allargamento Marta Kos, consente di condividere esperienze e competenze delle autorità locali italiane, ucraine e internazionali per sviluppare strategie di ricostruzione di successo, anche attraverso l’avvio di nuovi partenariati, per l’agenda della Conferenza di luglio sulla ripresa dell’Ucraina. Zilli ha preso parte, in particolare, alla sessione dedicata al “Rafforzamento dei servizi ai cittadini: il ruolo del settore privato”. Durante i lavori si sono esplorate le opportunità emergenti in una serie di settori, quali la fornitura di servizi pubblici, le infrastrutture sociali e i trasporti, in grado di attrarre investimenti e assicurare i servizi migliori per la cittadinanza. A margine dei lavori, l’assessore ha incontrato il governatore della Regione di Odessa Oleg Kiper, per suggellare la collaborazione che è già in cantiere e sulle possibilità di sviluppo dei territori ucraini grazie all’amicizia istituzionale e alla capacità del nostro sistema portuale e delle nostre imprese di cogliere le opportunità che si stanno costruendo. “Stiamo lavorando – ha annunciato Zilli – con la Regione di Odessa per poter sottoscrivere un Memorandum of Understanding, che sarà firmato nei prossimi mesi dal governatore Massimiliano Fedriga, per costruire un ponte stabile tra il Friuli Venezia Giulia e l’Ucraina che rinasce, promuovendo la cooperazione commerciale, economica, tecnico scientifica e culturale”.

“In Friuli Venezia Giulia – ha spiegato l’assessore nel suo intervento – abbiamo costruito un ecosistema virtuoso che lega strettamente pubblico e privato nell’erogazione dei servizi ai cittadini. Dalla sanità alla formazione professionale, dalle infrastrutture digitali ai trasporti intelligenti, il coinvolgimento del settore privato ha rappresentato una leva fondamentale per garantire efficienza, innovazione e sostenibilità economica”. “In due settori in particolare – ha osservato Zilli – le partnership pubblico-privato rappresentano esperienze con risultati di successo. Nella logistica e nella portualità, il porto di Trieste-Monfalcone è oggi il primo porto ferroviario italiano con una forte attenzione alla sostenibilità anche dal punto di vista ambientale”.