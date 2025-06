A Grado si aprono cento ombrelloni rosa a favore della ricerca

Per il secondo anno consecutivo, GIT Grado e Fondazione AIRC per la Ricerca sul cancro confermano il progetto “Spiaggia Rosa”: iniziativa che nel 2024 ha permesso di devolvere l’8% degli incassi degli ombrelloni “rosa”, con un assegno di 10.936,34 euro a favore di AIRC.

L’iniziativa prevede l’allestimento di cento ombrelloni rosa, che colorano una porzione della spiaggia friulana, trasformando il simbolo dell’estate in un messaggio di consapevolezza. L’obiettivo è promuovere l’adozione di abitudini salutari, sottolineando l’importanza della prevenzione, attraverso una comunicazione accessibile: l’ingresso e la passeggiata della spiaggia sono stati personalizzati con materiali dedicati a come esporsi al sole riducendo i rischi, a un’alimentazione varia ed equilibrata e all’attività fisica. Ogni ombrellone della Spiaggia Rosa è dotato di un QR code per accedere a Healthy Life with AIRC, un’area dedicata del sito AIRC, dove trovare ulteriori approfondimenti sui temi, sia in italiano che in inglese. L’iniziativa si estende anche all’offerta gastronomica: nei bar e ristoranti GIT sarà possibile gustare “l’insalata rosa”, un piatto che rispetta le indicazioni del World Cancer Research Fund.

«Grazie alla sensibilità dei nostri ospiti – dichiara il presidente di GIT Roberto Marin –, nel 2024 abbiamo devoluto ad AIRC quasi 11 mila euro. Lo stesso impegno sarà mantenuto anche quest’estate, con l’obiettivo di contribuire ancora più efficacemente alla lotta contro il cancro. La “Spiaggia Rosa” rappresenta per noi un esempio virtuoso di turismo consapevole, dove relax e impegno sociale si incontrano per sostenere in concreto la ricerca e la prevenzione».

Nel 2024, l’iniziativa ha visto oltre 4.000 prenotazioni, con un’alta affluenza nei mesi di luglio e agosto e un tasso di occupazione dell’80% nella prima fila. Il 36% delle prenotazioni è stato effettuato online. Numerosi ospiti hanno scelto di soggiornare nella Spiaggia Rosa per periodi prolungati.