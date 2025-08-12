A Sappada attivato il servizio sperimentale di ambulanza h24

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sappada è da oggi più sicura. Alla presenza dell’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, è stato inaugurato il nuovo servizio di ambulanza diurno con sede stabile nella località montana. Un presidio che affiancherà il servizio notturno già attivo, garantendo così copertura h24 e un’assistenza qualificata.

Il servizio sarà gestito dalla SVEP su incarico – e con il finanziamento – della Regione

Il sindaco Alessandro De Zordo. Con il vice Silvio Fauner, ha parlato di un risultato atteso da tempo, ricordando anche figure che negli anni hanno garantito il primo soccorso, come Natale Piller. L’assessore alla Sanità cittadino Alessandro Mauro, ha definito la giornata “un traguardo di fondamentale importanza per Sappada e per chi la sceglie”.