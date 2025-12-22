Airc finanzia il Cro di Aviano con oltre un milione di euro

Tra conferme e nuove linee di studio, Il Cro di Aviano riceverà, nel 2026, oltre un milione di euro. Sono 8 i progetti che AIRC, Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, sosterrà nel prossimo anno. Fra i nuovi ambiti di ricerca figurano lo studio guidato da Barbara Belletti (Oncologia Molecolare) che analizzerà come superare la resistenza alla terapia endocrina nei tumori mammari; il gruppo di OncoEmatologia coordinato da Valter Gattei studierà la evoluzione clonale nella leucemia linfatica cronica; il team di Roberta Maestro (Oncogenomica), invece, cercherà d’identificare nuove vulnerabilità nei sarcomi. Inoltre, per la prima volta, il CRO ha ricevuto un AIRC start up grant per giovani ricercatori che, dopo un periodo all’estero, hanno deciso di tornare in Italia.