Alzheimer e demenze: a Pozzuolo attività gratuite

Prende il via dopo l’estate il percorso “Comunità amica della demenza“, promosso dal Comune di Pozzuolo del Friuli e da Codess FVG Cooperativa sociale onlus, e sostenuto da Fondazione Friuli nell’ambito del Bando Welfare 2023 . Il progetto è dedicato alle famiglie che si prendono cura, a domicilio, di persone care affette da disturbi cognitivi e prevede gruppi di stimolazione cognitiva per persone con deterioramento cognitivo e incontri con esperti nel settore sanitario e assistenziale (per esempio geriatri, infermieri, nutrizionisti…) per i familiari. In casi di particolare gravità sono offerti interventi assistenza a domicilio e di supporto psicologico a casa. È prevista anche la sperimentazione di ausili domotici e altri strumenti per aiutare i caregiver nel difficile compito dell’assistere una persona malata di demenza. Tutte le attività sono totalmente gratuite per le famiglie. Ci sono ancora pochi posti disponibili per partecipare.

“La demenza in generale e la malattia di Alzheimer in particolare rappresentano un’emergenza sanitaria destinata ad acuirsi con l’invecchiare della popolazione – spiega Francesca Scalon, Assessore ai Servizi sociali del Comune di Pozzuolo del Friuli. – La cura di questi malati impatta pesantemente sulle famiglie, spesso disorientate, impreparate e isolate, anche per la diffidenza con cui ancora guardiamo alle patologie dementigene. Questo progetto si propone di migliorare la qualità di vita delle persone con demenza e dei familiari che se ne prendono cura: da una parte aiutiamo i caregiver a comprendere meglio la malattia e a gestire più efficacemente situazioni di crisi o disagio, dall’altra sosteniamo i malati a mantenere le proprie capacità cognitive residue, migliorando il tono dell’umore”.

Le iniziative danno continuità al percorso che Pozzuolo del Friuli ha intrapreso da diversi anni, anche attraverso la costituzione di un Tavolo Tecnico costituito da diverse associazioni del territorio comunale e che ha valso al comune il riconoscimento nel 2021 – da parte della Federazione Alzheimer Italia, principale organizzazione italiana a occuparsi di demenza – di “Comunità che ha intrapreso il cammino per diventare Amica della Demenza”, una comunità preparata e organizzata per accogliere le persone con demenza e consentire loro di partecipare alla vita sociale e di frequentare, in sicurezza, i luoghi pubblici. È garantita la priorità ai nuclei residenti nel Comune di Pozzuolo del Friuli: è sufficiente che risieda nel Comune il familiare o la persona malata, non necessariamente entrambi. In caso di disponibilità residue, possono accedere alle attività anche nuclei che non risiedono nel Comune.