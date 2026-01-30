Anziani: l’associazionismo chiede l’istituzione del Garante

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La sfida vera del futuro è la cronicità e l’allungamento della vita media. L’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi ha posto il focus su questo nel corso del convengo promosso dall’associazione “50&più” e dalla Regione con il focus sulla creazione del garante dei diritti degli anziani in Friuli Venezia Giulia.

Il presidente della Fiapa, Alain Koskas, parte da lontano e in particolare a livello europeo «della necessità di creare la Carta sociale del Consiglio d’Europa che costituisce un quadro essenziale. Essa riconosce diritti fondamentali in materia di protezione sociale, salute e condizioni di vita dignitose e prevede un meccanismo di ricorsi collettivi, che la FIAPA è autorizzata a utilizzare per adire il Comitato europeo dei diritti sociali quando gli Stati non rispettano i loro obblighi».

L’incontro ha posto l’attenzione sulla figura del garante che avrebbe il compito di tutelare gli anziani in un territorio come il Friuli Venezia Giulia dove il tema è molto sentito.