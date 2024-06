ASUFC: Angela Panzera è il nuovo direttore del distretto Friuli centrale

Nuova importante nomina per i vertici di ASUFC: la Direzione strategica ha infatti nominato il nuovo direttore del Distretto Friuli Centrale che ha sede a Udine in via San Valentino. La scelta è ricaduta sulla dr.ssa Angela Panzera, a cui dal 1° giugno è stato affidato l’incarico di direttore della struttura “Cure Primarie” e allo stesso tempo direttore del distretto “Friuli Centrale”.

Medico, laureata a Udine dove ha poi conseguito la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva; dopo alcune esperienze a Gemona, a Tolmezzo e a Pordenone, dal 2015 ha lavorato presso la direzione medica del Presidio Ospedaliero Santa Maria della Misericordia e dal 2018 in Distretto a Udine dove si è occupata prevalentemente di continuità clinico-assistenziale nei passaggi di cura dall’ospedale al domicilio e cure intermedie.

Il Direttore Generale, dott. Denis Caporale: “Affidiamo la direzione di un distretto fondamentale come quello di Udine a una professionista che siamo sicuri potrà gestire al meglio un momento delicato come quello attuale di riforma dell’assistenza territoriale.

Nel contesto del Piano nazionale di ripresa e resilienza viene definito un nuovo modello organizzativo che prevede a breve l’attivazione della centrale operativa territoriale, struttura che svolgerà una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e di raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali al fine di assicurare continuità, accessibilità ed integrazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria.

Procedono inoltre i lavori per la realizzazione della casa della comunità che sarà attivata nel 2026, presidio che assicurerà la presa in carico della comunità di riferimento attraverso l’istituzione di un’équipe multiprofessionale costituita da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti, infermieri di famiglia e di comunità e tutti gli altri professionisti sanitari coinvolti nel processo di cura, rappresentando il modello organizzativo dell’assistenza di prossimità per la popolazione.

Alla dr.ssa Panzera l’augurio di buon lavoro da parte di tutta la direzione strategica”.