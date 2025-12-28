  • Aiello del Friuli
lunedì 29 Dicembre 2025
Salute e Benessere

Auto fuori strada, si schianta contro muro: ferite due ragazze

L'incidente è avvenuto ieri notte a Latisana.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Due ragazze ferite. E’ il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri, poco dopo la mezzanotte, in via Codroipo a Latisana. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, un’auto, con a bordo cinque giovani (tre ragazzi e due ragazze), è uscita di strada andando ad impattare violentemente contro i muretti di delimitazione di alcune case.

Ferite, ma in maniera non grave, le due giovani – al volante della macchina c’era una 19enne – che sono prontamente state assistite da personale del 118 che, attivato dalla centrale Sores di Palmanova, è arrivato sul luogo dell’incidente con automedica ed ambulanza. Con i sanitari i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il luogo del sinistro.

Mentre le due giovani, dopo essere stata stabilizzate, sono state condotte all’ospedale di Latisana, i tre ragazzi, usciti autonomamente del veicolo, hanno riportato soltanto delle contusioni. Non è stato necessario, quindi il loro trasporto, nel vicino nosocomio.

