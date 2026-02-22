Banco Farmaceutico, in FVG aiuti a oltre 15 mila persone fragili

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono circa 21 mila le confezioni di medicinali raccolte in Friuli Venezia Giulia durante la 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico, svolte dal 10 al 16 febbraio 2026. Un risultato pari a un valore di circa 195 mila euro che permetterà di sostenere e curare oltre 15.100 persone indigenti sul territorio regionale.

All’iniziativa hanno aderito 196 farmacie della regione, con il coinvolgimento di farmacisti e volontari. A Udine e provincia, in particolare, hanno partecipato 95 farmacie, raccogliendo 10.033 confezioni di medicinali, per un valore di oltre 95 mila euro, destinate a 4.650 assistiti seguiti da 43 realtà assistenziali.

In tutto il Friuli Venezia Giulia sono 84 le realtà assistenziali sostenute, impegnate ogni giorno nella cura dei più fragili, in un contesto in cui la povertà sanitaria continua a crescere: nel 2025 in Italia sono state oltre 501 mila le persone costrette a chiedere aiuto per accedere a farmaci e cure, con un aumento rispetto all’anno precedente. Tra queste, il 29% sono minori.

A livello nazionale, la raccolta ha portato alla donazione di oltre 670 mila confezioni di medicinali, per un valore superiore ai 6 milioni di euro, destinate a 2.118 enti assistenziali e ad almeno 502 mila persone in difficoltà. Hanno partecipato oltre 6 mila farmacie, più di 27 mila volontari e oltre 21 mila farmacisti, con donazioni dirette dei titolari delle farmacie superiori a 910 mila euro.