Buone pratiche per il benessere, 10mila passi di salute a Grado e Sagrado

Un incontro promosso da Federsanita’ Anci del Friuli Venezia Giulia per sensibilizzare sul tema della salute e del benessere a tutte le età, prendendo spunto dalle buone pratiche e dalle esperienze maturate sul territorio. Come i 10mila passi di salute, i percorsi di camminate organizzati in tutta la regione, riscontrando grande successo di partecipazione. I prossimi appuntamenti si svolgeranno a Grado e Sagrado. “Il piacere di fare comunità attive per la salute e il benessere a tutte le età. Buone pratiche, esperienze e alleanze” è il titolo dell’incontro tenuto in Sala aiace a Udine durante il quale sono intervenuti relatori ed esperti sui temi della promozione della salute e prevenzione.