Civibank dona un nuovo defibrillatore

Da oggi i cittadini di Udine hanno uno strumento in più per prevenire l’arresto cardiaco e salvare vite: in via Pracchiuso in prossimità della Prefettura, all’esterno della Farmacia Ariis è disponibile il nuovo defibrillatore donato da CiviBank in collaborazione con Vallimpiadi.

Per questo il Direttore Generale di CiviBank, Mario Crosta, ha consegnato simbolicamente il defibrillatore al Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, durante la cerimonia di inaugurazione che si è svolta mercoledì 12 aprile.

Non è la prima volta che CiviBank fa questo regalo alla comunità: dal 2015 sono più di 30 i defibrillatori donati dalla Banca a svariati Comuni ed Associazioni no profit del Friuli Venezia Giulia. Insieme ai dispositivi, CiviBank ha anche finanziato numerosi corsi di manovre salvavita e su come usare i defibrillatori stessi, erogati in collaborazione con la Croce Rossa.

(Foto: ufficio stampa Civibank)