Da Arpa Fvg arriva la mappa dei raggi Uv per difendere la pelle

Monitorare attenetemene le radiazioni uv per prevenire malattie, anche gravi della pelle. Questo l’intento dei nuovi strumenti sviluppati da Arpa Fvg per la stima del rischio di esposizione a raggi solari nella popolazione regionale. Il tutto geo localizzato, comune per comune e a portata di telefonino, in tempo reale e per i due giorni successivi, permettendo ai cittadini di correre ai ripari con le dovute protezioni

La scala dell’indice Uvi, che va da 0 fino a 11+, viene suddivisa in categorie di rischio e indica il livello di esposizione in un determinato momento e luogo. Valori inferiori a 3 indicano generalmente un rischio contenuto, mentre valori superiori a 7 richiedono l’adozione immediata di misure protettive per la pelle e gli occhi. In Friuli Venezia Giulia l’incidenza sulla popolazione dei carcinomi della pelle e dei melanomi cutanei è più elevata rispetto al resto del Paese: 39 casi ogni 100mila abitanti per gli uomini (contro una media di 22 casi al Nord Italia, 25 al Centro e 19 al Sud), 31 per le donne (18 il dato nazionale).