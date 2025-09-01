Dal 5 al 7 settembre ritorna “Diabete a Ruota Libera”, a cura del C.R.A.D. FVG

Lo sport e il movimento come principale forma di prevenzione del diabete, al quale unire attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti di una malattia che riguarda il 6,6% della popolazione italiana.

Sono queste le strategie messe in campo dell’associazione C.R.A.D. FVG – ODV e al centro del programma della 4a edizione di “Diabete A Ruota Libera”, pedalata o camminata benefica, che dal 5 al 7 settembre prossimi vedrà oltre 400 persone percorrere i 230 km di tracciato di collegamento tra Veneto e Slovenia, attraversando e giungendo al cuore del Friuli Venezia Giulia.

La manifestazione, presentata nella sede di Fondazione Friuli, godrà del supporto della Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Croce Rossa, istituzioni coinvolte nell’ambito dell’iniziativa, diffondendo la cultura della prevenzione e la tutela della qualità della vita, a braccetto con i professionisti della Rete diabetologica regionale.