Dalla Regione risorse per i farmaci per il diabete e per i contenitori culturali

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le persone affette da diabete mellito potranno avere gratuitamente il farmaco da utilizzare negli episodi di ipoglicemia grave. La giunta regionale su proposta dell’assessore alla Salute Riccardo Riccardo ha approvato la spesa di 95 mila euro per il 2024 e sempre l’esecutivo questa volta su proposta dell’assessore all’istruzione Alessia Rosolen in accordo con Riccardi ha dato disco verde al progetto “Una bussola per educare alla complessità” presentato dall’Isis Magrini Marchetti di Gemona del Friuli, quale capofila di rete, per il 2024/25 e il 2025/26. L’obiettivo, spiegano i due assessore, è di contrastare l’isolamento e il ritiro sociale degli alunni con Bisogni educativi speciali, aumentare il loro successo formativo e il loro benessere, insieme a tutta la comunità scolastica. È stato approvato anche lo schema di convenzione che regolerà i rapporti tra Regione, Ufficio scolastico regionale, Agenzia regionale per il diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia (Ardis) e la rete di scuole che vede il Magrini Marchetti come capofila. Complessivamente saranno coinvolti oltre 5.100. Infine su proposta del vicepresidente Mario Anzil di concerto con Rosole e l’assessore al Turismo Sergio Emidio Bini la Giunta ha approvato il nuovo bando pubblico per il finanziamento annuale di progetti e programmi triennali da riconoscere a Contenitori Culturali Creativi per la realizzazione, riqualificazione, riattivazione dei luoghi della cultura rivolto a privati con scopo culturale o artistico che gestiscano i luoghi della cultura con apertura settimanale di almeno 18 ore su almeno 4 giorni. I contributi vanno da un minimo di 50mila euro a un massimo di 500mila.