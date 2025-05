Disabilità, Riccardi: “Serve un approccio culturale per avviare il cambiamento”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Disabilità come occasione per avviare un cambiamento. Radicale, in una società che tende a difendere modelli organizzativi superati, che non sono più in grado di rispondere alla realtà attuale.

Oggi l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, è intervenuto, a Pordenone, all’inaugurazione della prima fiera in Europa dedicata alla cura e all’assistenza delle persone anziane, fragili e con disabilità. Numerosi – fino al 10 maggio – i momenti di approfondimento incentrati sul ruolo del caregiver, colui che quotidianamente si prende cura della persona fragile o con disabilità, con la finalità di superare barriere materiali e culturali con un approccio innovativo e rispettoso della dignità.

E affrontare questi temi significa, appunto, promuovere un vero cambiamento culturale. Significa riconoscere che il bisogno di assistenza, oggi, è profondamente diverso da quello di qualche decennio fa.

C’è poi la questione legata agli anziani.