Doppio trapianto di rene incrociato, la storia di due 55enni salvate a Udine

Due donne, 55 anni. In comune hanno non solo un grave problema ai reni ma anche una straordinaria storia che intreccia i loro destini. Quella storia prende forma all'ospedale di Udine, nel reparto di Nefrologia guidato dal dottor Giuliano Boscutti. Le due donne, una in dialisi da 2 anni e l'altra con un'insufficienza renale cronica, non potevano rivere l'organo dal loro partner per alcune incompatibilità ma per loro fortuna le caratteristiche di donatori e riceventi erano così simili da permettere un doppio trapianto incrociato in contemporanea. Il trapianto effettuato a Udine ha coinvolto due sale operatorie e due equipe in simultanea: è stato prelevato il rene sinistro da entrambi i pazienti donatori con metodica "miniinvasiva" e successivamente è stato effettuato il trapianto ai due pazienti riceventi, sempre contemporaneamente.

I quattro hanno avuto un decorso clinico senza complicanze e ottimale: i pazienti che hanno ricevuto il rene sono stati dimessi dopo dieci giorni mentre i donatori sono stati dimessi in 4 giorni. E tutti con una funzione renale estremamente buona, oltre che molto soddisfatti.

“Parliamo di una bella storia – sottolinea il dottor Boscutti, direttore della Nefrologia e Dialisi di ASUFC – che ha permesso in primis a due pazienti di ricevere in tempi estremamente rapidi un trapianto di organo e da donatore vivente, che fornisce in assoluto l’organo di qualità migliore.

Il direttore sanitario di ASUFC Turello rimarca come il centro trapianti udinese sia all’avanguardia e formato da professionisti con competenze riconosciute. Questa storia di successo – conclude – testimonia l’elevato livello professionale e tecnico delle equipe che operano nelle nostre strutture”.