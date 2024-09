Due belle camminate per stare in salute a Palazzolo e a Palmanova

Domenica 8 settembre, con partenza alle 10, si terrà a Palazzolo dello Stella, in località Piancada, nel Bosco Brussa, la passeggiata guidata “Quattro passi nel Bosco Brussa” sul percorso “FVG IN MOVIMENTO. 10mila passi di Salute”, organizzata da Federsanità ANCI FVG insieme al Comune di Palazzolo dello Stella, al Dipartimento di Prevenzione dell’AsuFc, A.S.D. “Sport&Fun” e alle associazioni “Amici del Bosco Brussa” e “Auser Stella & Tagliamento”. La camminata durerà, complessivamente, circa 2 ore e sarà guidata da Asia Nicodemo, A.S.D. “Sport&Fun”, istruttrice laureata in scienze motorie. L’iscrizione è gratuita e necessaria tramite mail a [email protected].

L’itinerario dei “Quattro passi nel Bosco Brussa” è lungo circa 3 chilometri e mezzo. Il bosco nel quale si trova è caratterizzato da una vegetazione di querce e carpini, ma anche la farnia, il carpino bianco, l’olmo minore, l’acero campestre, il tiglio, il ciliegio selvatico e il nocciolo. Fra i mammiferi che vivono nell’area ci sono cinghiali, caprioli, volpi, tassi, lepri, donnole e puzzole. Nelle aree più umide trovano invece riparo il rospo comune e due specie di rane rosse. Tra i volatili troviamo la poiana, il picchio nero, il picchio rosso maggiore, il picchio verde, rapaci diurni come il nibbio bruno e il falco pecchiaiolo. Nelle vicinanze del percorso si trova l’argine dov’è possibile raggiungere la Bilancia di Bepi, tradizionale sistema di pesca lagunare, e l’idrovora Fraida. Costeggiando il canale si arriva presso la chiesa di Sant’Antonio Abate.

Sempre nella stessa giornata, domenica 8 settembre da Jalmicco, in Comune di Palmanova, partirà la passeggiata guidata sul percorso “Il cammino del confine” inserito tra “10mila passi di Salute”.

In ritrovo è previsto alle 8.45, nei pressi della chiesetta della Regina della Vittoria e della Pace in via San Vito in località Jalmicco, vicino al cartellone “FVG IN MOVIMENTO. 10mila passi di Salute”. L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria entro il 5 settembre 2024 tramite mail all’indirizzo [email protected].

“Il cammino del confine” si sviluppa in un circuito ad anello su strade sterrate e tocca i borghi rurali di Jalmicco, San Vito al Torre, Visco e Nogaredo al Torre. Attraversa il suggestivo paesaggio rurale, tipico della bassa pianura friulana, caratterizzato dalla presenza di campi, delimitati da filari di gelsi, e di piccoli boschetti planiziali. I borghi celano preziose testimonianze della storia di questi luoghi, come a Nogaredo al Torre, dove è possibile ammirare l’antico borgo di impianto medioevale e l’imponente complesso di villa Gorgo, realizzata nel XVIII secolo.