Due reni e due fegati: 4 trapianti di organi in 36 ore all’Ospedale di Udine

GUARDA IL VIDEO Quattro trapianti in 36 ore. Due di fegato e due di rene. Quattro vite salvate in tempi record, anche nel mezzo delle ferie estive, perché la malattia non va mai in vacanza e se si parla di trapianti, è la tempestività a fare la differenza, A eseguire la serie di interventi, all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, è stato il dottor Dario Lorenzin, responsabile della Struttura semplice di Chirurgia oncologica ad indirizzo Epatobiliopancreatico e Trapianti di rene. E’ lui che ha coordinato gli interventi guidando un’equipe formata dai colleghi Matucci Cerinic, Zambon e altri giovani medici in formazione. Tutti i trapianti sono andati a buon fine con un decorso clinico regolare

Gli organi trapiantati da subito hanno dato segnale di un’ottima ripresa funzionale e i pazienti sono già stati trasferiti in degenza ordinaria dove sono seguiti dalle rispettive strutture dirette dal professor Baccarani con il gruppo del reparto di Epatologia del professor Toniutto e della Nefrologia e Dialisi del dottor Boscutti. Le donazioni provenivano da Udine e da Trieste, un grande ringraziamento – sottolineano i medici – va alle famiglie dei donatori, elemento fondamentale della catena dei trapianti, insieme alle altre componenti che permettono questa attività dove il fattore tempo è essenziale. Fondamentale il lavoro del Centro Regionale Trapianti, delle Terapie Intensive di Udine e Trieste, del personale infermieristico delle sale operatorie, oltre a quello dei medici di Nefrologia e all’Epatologia in ambito preoperatorio.

“Siamo stati chiamati ad un extra sforzo che ha richiesto massima concentrazione per molte ore consecutive – spiega il dottor Lorenzin – con focus principale sempre e solo alla sicurezza dei pazienti. Tutti gli operatori coinvolti hanno dimostrato ancora una volta l’elevata professionalità delle nostre strutture, a testimonianza della qualità del Presidio Ospedaliero di Udine”.

L’attività trapiantologica è seguita in particolare dalla Clinica Chirurgica, diretta dal prof. Giovanni Terrosu. Il 2024 è stato un anno da record in Friuli Venezia Giulia con 42 trapianti di fegato e 59 trapianti di rene: i dati riferiti al 2025 sono attualmente di 18 trapianti di fegato e 43 di reni di cui 8 da donatore vivente.