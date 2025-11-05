Le fratture dell’omero, cinquanta specialisti provenienti da tutta Italia a San Daniele

Si terrà venerdì 14 novembre alle ore 11, nella suggestiva cornice della Biblioteca Guarneriana, la conferenza stampa di presentazione del 1° Congresso Interregionale Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige della Società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito ETS (SICSeG ETS), che avrà luogo sempre a San Daniele del Friuli il 29 novembre 2025.

Durante l’incontro con la stampa verranno illustrati i contenuti e gli obiettivi del Congresso, intitolato “Le fratture dell’omero distale – Dall’osteosintesi alla sostituzione protesica”, un appuntamento di grande rilevanza scientifica che riunirà a San Daniele del Friuli oltre cinquanta specialisti provenienti da tutta Italia.

A presentare l’iniziativa saranno i dottori Luca Marinato e Chiara Paroni, Delegati Regionali SICSeG ETS 2025-2026 per il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige, insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale di San Daniele del Friuli, il sindaco Pietro Valent, e della Comunità Collinare del Friuli, il presidente Luigino Bottoni.

Il Congresso, patrocinato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal Comune di San Daniele del Friuli, dalla Comunità Collinare del Friuli, nonché dalla Società Internazionale di Chirurgia Ortopedica e Traumatologia (SICOT), dalla Società Argentina di Chirurgia della Spalla e del Gomito (AAHYC) e dagli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Udine e dei Fisioterapisti del Friuli Venezia Giulia, rappresenta un importante momento di aggiornamento e confronto sul trattamento delle fratture dell’omero distale, con sessioni dedicate all’inquadramento diagnostico, alle tecniche chirurgiche e alla riabilitazione, e con la partecipazione di relatori italiani di rilievo nazionale e internazionale.