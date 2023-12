“Contro la fuga dei medici serve investire su stipendi e capitale umano”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Mancate scelte negli ultimi anni e un sistema che deve essere ricostruito. Così l’assessore alla Salute Riccardo Riccardi commenta il sondaggio sulla volontà dei medici di abbandonare le professione. Riccardi sottolinea come in realtà in Friuli Venezia Giulia secondo alcuni indicatori la situazione sia migliore del resto d’Italia e non è solo un tema retributivo.

L’assessore ha poi confermato che nonostante un importante impatto dei virus influenzali e parainfluenzali con dati in crescita, il sistema dell’emergenza sta reggendo pur con manovre straordinarie: Asugi si è attivata per 5 posti alla RSA Igea e 10 posti in Pineta del Carso per il ricovero queste patologie.