In Fvg rilevante domanda di cure palliative

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Il bisogno di cure palliative in regione colloca proporzionalmente il Friuli Venezia Giulia ai vertici nazionali per numero di pazienti. Da qui la necessità di una riorganizzazione del sistema sanitario coerente con i cambiamenti demografici della società, affinché si possano liberare risorse professionali per rafforzare anche questo tipo di particolare assistenza medica”. Lo ha detto oggi a Udine l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi intervenendo al convegno titolato ‘Le cure palliative della persona adulta in Friuli Venezia Giulia: quale modello di cura?’.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale, dai dati ministeriali si evince che nella popolazione italiana si stimano bisogni di cure palliative per 1.100 casi su 100mila abitanti, mentre per il Friuli Venezia Giulia la stima arriva a 13.200. Sempre secondo il ministero, il 70 per cento dei pazienti con bisogni di cure palliative non sono malati oncologici. Dei 1.100 casi, 500 necessitano di cure specialistiche da parte della rete di cure palliative (6.000 in Fvg), mentre 700-800 dei 1.100 non necessitano di cure specialistiche e dovrebbero essere gestiti dai medici di medicina generale formati (8.000 circa in Fvg, con 10 pazienti per ogni medico). “Si tratta – ha aggiunto Riccardi – di un fenomeno importante e quindi lo sforzo dell’Amministrazione è correlato ai bisogni. A seguito di misure già assunte nel 2016 abbiamo fatto ulteriori programmazioni triennali e destinato risorse all’acquisto di beni e servizi per l’equipaggiamento e il supporto alle attività delle unità delle cure palliative”. L’assessore nell’occasione ha ribadito come i dati della demografia siano “impietosi”, in quanto assegnano al Friuli Venezia Giulia il primato di essere la regione “più anziana d’Italia”.

A ciò è collegata la necessità di un’architettura del sistema sanitario adeguata all’attualità e non alla realtà di trent’anni fa. “Per questo – ha sottolineato Riccardi – bisogna superare quelle sacche di resistenza che sul piano politico, e non solo, si ostinano a difendere l’indifendibile ponendo ostacoli a un processo di cambiamento culturale che è indifferibile per affrontare le criticità del futuro”. “In tal senso – ha concluso l’assessore – l’obiettivo è quello di contribuire a garantire un servizio sanitario nazionale, che è una grande conquista, capace di dare risposte alla domanda di un bisogno primario che un Paese civile ha il dovere di garantire”. Nel corso del convegno, infine, è stato specificato che le cure palliative sono rivolte a malati di qualunque età e non sono prerogativa della fase terminale della malattia. Possono infatti affiancarsi alle cure attive fin dalle fasi precoci della patologia con l’obiettivo di controllare i sintomi, prevenendo o attenuando gli effetti del declino funzionale e facendosi carico anche di bisogni assistenziali e sociali e di altra natura, oltre a quelli clinici.