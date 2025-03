Fvg terza regione per adesione allo screening di prevenzione del cancro al retto

GUARDA IL VIDEO Il Friuli Venezia Giulia è terza regione italiana per adesione allo screening di prevenzione del cancro al colon retto. Ha aderito il 52,4 per cento dei cittadini contattati. Il dato è stato comunicato questa mattina a Udine, in occasione della conferenza stampa di chiusura del mese della prevenzione dedicato a questa patologia. “Grazie allo screening – ha detto l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi – abbiamo evitato sul territorio 159 potenziali vittime del tumore”.