Guardie mediche, alpini e non solo come angeli custodi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A fianco delle guardie mediche del Friuli Occidentale. Per garantire le loro sicurezza, arrivano non solo gli alpini come in passato ma anche altre associazioni combattentistiche e d’arma, con i volontari in congedo. Dai Vigili del fuoco alla Polizia, dai Carabinieri ai Forestali dai Sottoufficiali alla Guardia di finanza. Il progetto “Amico alpino accompagnami”, presentato in prefettura a Pordenone è stato così allargato. In particolare il servizio darò potenziato, numeri alla mano, nelle fasce orarie e nei giorni più frequentati, in genere nel weekend.

I medici di continuità assistenziale, finiti spesso nel mirino di aggressioni fisiche o verbali da parte dei pazienti avranno dei veri angeli custodi.