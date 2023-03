Infermieri: “Assunzioni e premi agli ‘eroi’ del Covid”

“Le misure che la Regione Fvg sta mettendo in campo in area sanitaria, compreso il ‘Piano per il potenziamento per la rete ospedaliera per emergenza Covid-19’, hanno tutte un unico scopo: evitare di ritrovarci in autunno, di fronte a una nuova ondata di contagi, nella situazione che abbiamo vissuto la scorsa primavera”.

SOTTO OSSERVAZIONE – Afrim Cassli, segretario del NurSind di Udine, il sindacato degli infermieri, rilancia l’appello a non abbassare la guardia. “È vero – sottolinea – che dopo i difficili mesi del lockdown la reazione naturale è uscire di casa e riprendere in tutto e per tutto la vita di prima. Ma ci vuole ancora molta cautela. Non possiamo illuderci che il virus sia scomparso e dobbiamo comportarci con prudenza. Non a caso il Friuli Venezia Giulia, ma in generale tutte le regioni italiane, stanno predisponendo modifiche strutturali ai reparti di terapia intensiva e semintensiva, malattie infettive, pneumologia e a quelli d’emergenza, stanno pianificando assunzioni di medici e infermieri, stanno convergendo risorse sul settore. La grande paura è una crisi come quella di marzo. E a ben guardare per esempio i Balcani, non è un’ipotesi così remota. Non dimentichiamo, infine, che ci sono meno casi positivi, è vero, ma si stanno facendo anche molti meno tamponi”.

BOCCATA D’OSSIGENO – In termini di assunzioni di personale infermieristico, gli interventi ci sono. “Per acquisire nuovi infermieri si sta scorrendo la graduatoria del maxi-concorso di due anni fa – spiega il sindacalista -. A oggi, su 1.500 persone in lista, si è arrivati circa a tre quarti dell’elenco. Il problema è che molti di quelli contattati hanno già trovato un altro posto di lavoro, magari nella regione dove risiedono. Per quello si sta pensando di istituire un altro concorso il prossimo anno. L’importante è che le nuove assunzioni diano un po’ di ossigeno al personale già operativo e si trovi una soluzione all’annosa questione della carenza di organico. Un problema già presente, ma che il Covid ha enfatizzato”.

SOLO PAROLE – Gli infermieri, gli ‘eroi’ dell’emergenza pandemia assieme ai medici, ringraziati da tutti i cittadini per l’abnegazione dimostrata, non hanno ancora visto, però i premi promessi. “Sono stati fatti molti annunci – dichiara Cassli -, ma per il momento agli infermieri è stato riconosciuto solo il compenso extra (100 euro) per chi era presente sul posto di lavoro”.