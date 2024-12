Liguori: “La Regione tenga vicini i professionisti della sanità per migliorare i servizi e le cure ai malati di tumore”

“La Regione tenga vicini i professionisti della sanità per migliorare i servizi e le cure ai malati di tumore”: lo afferma in una nota, dopo il suo intervento in III Commissione, Simona Liguori, consigliera regionale di Patto per l’Autonomia-Civica Fvg.

“Qualsiasi modifica nell’organizzazione dei servizi sanitari deve tenere conto anche delle esigenze e delle opinioni dei professionisti che vi lavorano”, afferma la Liguori facendo riferimento “a una lettera recentemente pubblicata sui quotidiani, firmata dai direttori dei dipartimenti chirurgici, che denuncia il mancato coinvolgimento nella organizzazione della Rete oncologica regionale”.

La consigliera, che fa presente di essere anche medico oncologo, ribadisce “l’importanza di ascoltare queste preoccupazioni” e propone che “i direttori dei dipartimenti chirurgici regionali siano auditi dalla III Commissione. È fondamentale che il contributo di chi si occupa direttamente della cura e dell’assistenza ai malati di tumore venga adeguatamente preso in considerazione”.