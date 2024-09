I massimi esperti locali e internazionali del settore si sono ritrovati al Là di Moret, a Udine, per confrontarsi sulle principali novità in tema di diagnosi e terapia in ambito cardiologico.

La seconda edizione delle giornate cardiologiche udinesi è stata dedicata all’ingegner Gianpietro Benedetti e al professor Attilio Màseri, mecenati che hanno sostenuto in maniera significativa la cardiologia udinese.

Ne abbiamo parlato con il Dottor Massimo Imazio, Direttore della Cardiologia di ASUFC.

